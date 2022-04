FAKTIKONTROLL | Hunteri Bideni seostamine olematute biorelvadega on osa Vene propagandast

Mida väidetakse?

Hunter Bideni kohta on erinevad inimesed väitnud erinevatel sotsiaalmeedia platvormidel paljut. Enamjaolt jagatakse välismaiste tabloidide Daily Mail, New York Post ja Fox News tehtud lugusid. Nende väljaannete väiteid on välismaa faktikontrollijad juba korduvalt ümber lükanud (1) (2) (3) (4) (5).

Esmalt väidavad sõja skeptikud, et Hunter Biden on just see, kes aitas luua Ukraina biolaborites patogeene ning tegeles laborite rahastamisega.

See jutt läheb üheselt kokku Vene propagandaga, mille eesmärk on panna inimesi uskuma, et sõda on lääneriikide süü ja provokatsioon. "Hunter Bidenile kuuluv Rosemont Seneca investeerimisfond rahastas Pentagoni sõjalis-bioloogilist programmi Ukrainas," ütles näiteks Venemaa relvajõudude kiirgus-, keemia- ja bioloogilise kaitse valdkonna juht Igor Kirillov väljaandele RIA Novosti (Vene riiklik väljaanne).

See narratiiv on võetud üle ka Eestis.

“EKSKLUSIIVNE: Hunter Biden aitas kindlustada miljoneid dollareid USA töövõtjale Ukrainas, kes on spetsialiseerunud surmavate patogeenide uurimisele, selgub sülearvuti meilidest, tekitades rohkem küsimusi tollase asepresidendi häbistatud poja kohta,” alustatakse postitust grupis Telegram Eesti sõbrad.

Grupis, kus pandeemia tippajal levitati koroonavalesid, esitatakse nüüd kahtlusi sõjaga seotud faktide kohta.

Teiseks on inimestes segadust tekitanud Hunter Bideni sülearvuti, mida hetkel USA föderaalkomisjon uurib. Peamine väide on, et sülearvuti sisaldab endas salajast informatsiooni, mis paljastaks Hunter ja Joe Bideni salajase koostöö Ukrainaga.

Seega on taaskord loodud seos Ukraina kriisiga ning USA osalusega selles.

Kuidas on tegelikult?

Kõigepealt tasub taaskord selgitada, et USA ei loo koostöös Ukrainaga biorelvi. Seda valet on Venemaa kaitseministeerium pikalt arendanud ning lääne parempoolne meedia on selle ka ilusti vastu võtnud (6).