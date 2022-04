Toomas Alatalu: mõelge järele, Saksamaa ladvik! Teist sõltub praegu Euroopa vabadus ja tulevik

Ukrainale relvade andmine võitlemaks Venemaa agressiooniga on suur muutus Saksamaa poliitikas, ent samas on just Berliin, Pariis ja Viin need kohad, kus seistakse vastu „kõigi sanktsioonide ema” kohesele käikulaskmisele ehk siis gaasi ja nafta saamisele Venemaalt. Tasub jällegi märgata võimalike käikude suurust – Putin ütles neljapäeval, et kui Euroopa loobub, saadame kõik lõunasse ja itta. Kõlab võimsalt, aga Putin tegi ka 36-tunnise edasi-tagasi lennu Amuuri oblastisse, ent naabrist idapartner ei andnud näole ja pole tänaseni midagi kõssanud ka.

Suur käik läks tühja, aga eks seda raevukamalt ja kavalamalt üritata nüüd Euroopas. Kuna prantslased on eelolevad nädalad hõivatud presidendivalimistega, siis on Kremli silmad selgelt suunatud Berliinile. Mida kinnitas ka Austria kantsleri ootamatu väisang Moskvasse ja Zelenskõi äraütlemine Steinmeierile visiidist.