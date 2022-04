Ma ei tea, kas ikka peaks seda viha nüüd alla suruma ja varjama ja püüdma ikka viisakas olla, kui ikka räigelt näkku valetatakse, pahatahtlikult praalitakse, nagu näiteks too ennasttäis vanaätt Helme, kes silma pilgutamata täiesti jaburaid lausvalesid ja idiootsusi pritsib. Või et "sajad tuhanded" Ukraina emad "hakkavad prostituutideks"? Ja tal lastakse edasi jahvatada? Pärast natuke noomitakse, et nii ei tohi ja ongi kõik? Ta ütleb, et ei-ei ega ta siis nii ei mõelnud ja liigume edasi? Ei pea isegi vabandama? Rääkimata sellest, et niisugust enam ei tohiks üldse kõnepulti lasta.