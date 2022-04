Endine KGB tippagent: Schröderi-suguseid värvata on imelihtne

Endine luureillegaal polkovnik Sergei Žirnov töötas aastatel 1987–1991 NSV Liidu KGB esimese peavalitsuse ebaseadusliku luureteenistuse (osakond S) koosseisus ja aastatel 1991–1992 Venemaa välisluureteenistuses SVR. 2001. aastast elab ta Prantsusmaal, kuhu sai poliitilise varjupaiga. Ta teeb puust ja punaseks, kuidas on Venemaa eriteenistused värvanud oma mõjuagentideks Euroopa poliitikuid, majandus- ja kultuuritegelasi.

Klassikalise agendi ja mõjuagendi vahe seisneb selles, et kui sa lähed esimest värbama, siis inimene annab endale aru, et ta reedab oma kodumaa, annab vastasele saladusi ning riskib oma vabaduse või isegi eluga. Inimene läheb teadlikult kriminaalsele, salajasele ja põrandaalusele koostööle.

Mõjuagent on midagi muud.