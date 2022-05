JUHTKIRI | Ukraina näitas võimsat pehmet jõudu

Žüriid ei hinnanud Ukraina laulu küll nii kõrgelt kui rahvas, nende punktid asetasid Ukraina kokkuvõttes „ainult” neljandale kohale. Aga lauluvõistlusel on üsna tavaline, et rahva ja žürii arvamus läheb lahku. Žürii püüab hinnata rohkem „puhast” muusikat, kuid muusika on ka mingite ühiskonnas olevate hoovuste peegeldus.

Mõnikord kõnetavad Euroopat enim sellised lauluread nagu „Ladies, this sure feels right – I guess this is party time” (2001), aga mõnikord sellised:„Stefania, ema Stefania. / Aas on õites, aga temal juuksed hallid. / Tahan kuulda sinu armsaid sõnu. [---] Jõuan alati koju, kui ka teed on hävitatud” (2022).