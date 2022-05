REPORTAAŽ | Kirkorov tulistas endale jalga. Eurooplased on kurjad, et ta kohale tuli, venelased pahased, et ta seal lipuga ei provotseerinud

Kuigi see kõik võib tunduda suure peona, siis sõjakoledused pole ka siin vaiba alla pühitud. Otseses mõttes toodi need Euroopa glamuurseimale avatseremooniale ja türkiissinisel kangal andis Ukrainat esindav ansambel Kalush Orchestra kõikidele soovijatele intervjuusid. Läks tunde, aga muusikud ja nende tõlk olid järgmistel päevadel igas Euroopa otsas nii telekanalites kui ka veebiväljaannetes. Ülesanne täidetud.

Ka kogu esinejate PalaOlimpico areeni green room ja selle kõrval asuv pressikeskus on täis sinikollaseid lippe. Torino kesklinna püsti pandud Eurovisioni külas on igal õhtul märgata sadu Ukraina lippe. Toetust ukrainlastele on tunda kõikjal. Välja arvatud ühes VIP-i-boksis eelmainitud kontserdipaigas.

Vahetult enne teisipäevaõhtust esimest poolfinaali löödi rahulikuna näivas veeklaasis torm käima. PalaOlimpicole saabus Vladimir Putini suur toetaja ja sõber, Eurovisioni üks ustavamaid staare Filipp Kirkorov.