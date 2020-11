Nädal kommentaariumis: Reps proovigu 580 euroga hakkama saada nagu teised!

Jüri Velosipedov: „Kõik praegused hädad algavad üldisest valimisõigusest. Tegelikult on üldine valimisõigus sedavõrd hiiglaslik eksperiment, et enamus riigi elanikest muutuvad sõltuvaks riigist - mitte tööandjast, vaid riigist. Ja pealegi tegelevad kõik maailma poliitikud, nii parempoolsed kui vasakpoolsed, kvaasiorjade arvu suurendamisega. Selliste sõltlaste paljundamise süsteem töötab nii riikides, mis on tõepoolest demokraatlikud riigid, nii Ameerika Ühendriikides kui ka Eestis, kui ka riikides, mis on diktatuurid, kuid mis samamoodi naudivad lumpeniseeritud enamuse toetust. Erinevus seisneb ainult lumpeni materiaalse heaolu tasemes, kuna demokraatlikus riigis on see väga suur ja diktatuuririikides on see madal.

Esmaspäeval ilmus arvamusportaalis Tallinna Ülikooli riigiteadlase Tõnis Saartsi põhjalik arvamuslugu „Haritlasdemokraatia, tänan, ei! See on populismi pesavooderdaja ja loob uusaristokraatiat” , milles ta hoiatab demokraatia ahendamise eest. Arvamusi oli erinevaid, poolt ja vastu, kuid üks kommenteerija üritas Saartsi omadele risti-vastupidise arvamusega esineda.

Ma ei taha öelda, et ravi peab olema tasuline- ei, olen kaugel sellest. Esiteks pole kaasaegne meditsiin mitte ainult kõrgtehnoloogia, vaid ka konveier. Haigla on jämedalt öeldes tehas, mis toodab tervist. Masstootmine nõuab kahte asja. Esiteks kallist varustust ja teiseks pidevat koormust. Sa ei saa osta tomograafi ja kasutada seda näiteks kaks korda kuus, kui tuleb 100-aastane patsient. See tomograaf ei tasu end nii mitte kunagi ära ja selle tomograafiga arst ei saa kunagi heaks diagnostikuks, sest heaks diagnostikuks saamiseks peab ta töötama konveieril ja tegema kolm sellist tomogrammi tunnis.

Kaasaegne meditsiin, kui see on tõesti meditsiin, mitte seltsimees Mao stiilis paljasjalgse arsti visiit, maksab tohutult raha. See on kõrgtehnoloogiline toode. Kõrgtehnoloogia pole odav. Uuringud, kogemused, ajud, seadmed, ravimid - see kõik maksab raha ja palju. Ja isegi kui sunnite kirurgi peenraha eest töötama, ei saa te näiteks stenti, mida kasutatakse veresoonte operatsioonidel, ilma rahata. Stenti teeb äriettevõte, mis ei valmista stente, kui nende eest ei maksta.

Meditsiiniga on kummaline lugu: kellelegi ei tule pähe minna poodi ja otsida sealt tasuta vorsti. Kellelegi ei tule pähe minna autokauplusesse ja oodata sealt tasuta Mercedest. Meie elu ja tervis on meile palju kallim kui vorst või Mercedes-Benz ning me oleme tegelikult valmis maksma oma ja oma lähedaste tervise eest mis tahes hinda. Kuid just tervishoiu kohta räägitakse meile, et riik peab seda meile andma tasuta.

ss õhtuleht: „Väga-väga tume on Eesti tervishoiu tulevik. Majandus on meil nõrk, tervishoiuteenused samuti viletsad ja tulevikus kasvab meie elanikkonna vananemise protsessiga surve vildakale süsteemile veelgi.

See on väga ebameeldiv järeldus, kuid vaene, rikutud, lumpeniseeritud riik ei tee kunagi rahva püsimajäämiseks vajalikke reforme (sorri EKRE fännklubi!). Ma ei arva, et selle paradoksi lahendamiseks oleks olemas ühtegi retsepti, kuid kahtlemata aitaks olukorda parandamine eliidi ilmumine, kes saab aru, milliseid reforme on vaja ja milliste reformide poole tuleks püüelda; ning mõistes, et alati ei pea enamusele lootma. Paraku Saartsi-sarnased eesti pseudo-intellektuaalid seda ei mõista.”

Kui teil on teatud tüüpi vähi jaoks geneetiliselt suunatud ravim, mis mõjutab teatud haplogruppi - 4% elanikkonnast -, ei saa te oodata, kuni nendest 4% -st ilmub jõukas vähihaige. Selleks, et teie ravim tasuks end ära, peate kõiki ravima. Ja konveieril - sellel on veel üks omadus: see suudab toota ainult samu tooteid. Nii ei saa olla, et üks inimene maksab konveierilindil Mercedes-Benzi eest ja teine maksab vähem ning talle pannakse samas kokku VAZ 2101. Nii see asi ei käi!

Ei maksa oodata praeguselt süsteemilt Rolls-Royce’i, eesti meditsiinisüsteem paneb praegu hädaga kokku Lada Kalina ja sedagi peab mitu kuud ootama. Vaja on harjutada ennast mõttega, et hea ning kvaliteetse asja peale on ka ise tarvis tulevikus mingil kuju panustada ning poliitikutel ja ajakirjanikel pole vaja toita rahvast luuludega „tasuta meditsiinist” ja muudest tasuta asjadest. See pärast pole vaja küsida „kes maksab"- meie peame seda tegema hakkama. Varem või hiljem.”

Muidugi ei saadud üle ega ümber ka homodest. EKRE liikmest riigikogulane Siim Pohlak süüdistas sotse nn. abieluküsitluse torpedeerimises („Ekrelane Pohlak kurjustab sotsidega: rahvahääletuse takistamine on umbusaldus Eesti rahvale”). Oli neid, kes rahvasaadikuga nõustusid ja oli ka neid, kes seda ei teinud.



vana pohlaku vest: „21. sajandil väita, et homoseksuaalsed suhted on patt looduse vastu on nagu väide, et päike keerleb ümber maa. Tänapäeva bioloogidel on teine probleem: nad ei suuda vähemalt sümboolses vormis usaldusväärselt leida biseksuaalseid loomi, kus seda pole.

Nii homofoobia kui ka LGBT-propaganda üks ohtlikumaid jooni on see, et mõlemad suruvad peale noormeest, kes on tundnud huvi enda seksuaalsuse vastu „puudega inimese” ja „vähemusena”. ... Selle tulemusena saavad inimesed, kes teises kultuuris, nagu Alkibiades või Caesar, peaks oma käitumist vaid oma seksuaalsuse või arenguetapi aspektiks, kas pettunud homofoobideks, kes aktsepteerivad keskaegseid seadusi, või pettunud geimeesteks, kes käib geide „uhkuse” paraadidel, tõestades „jah, ma olen”. Väga kurb, kuid esimesed ja teised hoiavad praegu Eesti ühiskonda pantvangis.”