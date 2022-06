Tere, olen uus kaitseliitlane! Ukraina sõda pani tegutsema ka tuntud eestlased

Ott Kiivikas usub, et aasta pärast on tema valmisolek selline nagu ajateenistuse läbinud inimesel.

Eestlaste huvi kaitseliidu tegevuse vastu on Ukraina sõja algusest teinud märkimisväärse hüppe. Alates 24. veebruarist on liituda soovinud 3340 inimest, neist 2309 kaitseliiduga ja 1031 naiskodukaitsega. Kuivõrd enamik ühines kaitseliiduga esimese kuu jooksul, on major Tanel Rütmani sõnul praeguseks huvi mõnevõrra vaibunud. Sellest hoolimata on esimesed huvilised jõudnud viimase paari kuuga astuda märkimisväärse sammu tõelise sõdurielu poole.