LP UKRAINAS | Rongis armastuse nimel. Naised naasevad Ukrainasse sõja kiuste

Viis aastat vagunisaatjana töötanud Lida ei arva, et reisijavoo teenindamine oleks sõjaoludes kuidagi raske. Kõige keerulisem on tema sõnul hetk, kui rong möödub Lutskist – selles Varssavi-Kiievi raudtee sõlmpunktis asub Lida kodu, millest ta on sunnitud igal reisil mööda vuhisema. „See on nagu narrimine,“ muigab kelmika silmavaatega naine.