Politseinike miinimumpalk tõuseb 1575 eurole

Politsei- ja piirivalveametis (PPA) on aastaid olnud 200–250 täitmata ametikohta ja praegu on neid juba 300. PPA peadirektori Elmar Vaheri sõnul on elu aga selgelt näidanud, et praeguste palkadega ei ole võimalik neid kohti täita. Kuna töölt lahkub pidevalt rohkem inimesi, kui juurde tuleb, siis täitmata ametikohtade arv suureneb edaspidi veelgi. „Läbi aastate kõige keerulisema julgeolekuolukorra ajal on meil vähem politseinikke kui kunagi varem,“ nentis Vaher.