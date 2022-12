Andrus Kaarelson Järvanile: aitab juba arrogantsist, siit viib edasi ainult dialoog ettevõtjatega!

Me ei saa oodata 70 000 töötu tekkimist, riik peab tegutsema nüüd ja kohe. Eriti olulised on tegevused, mis loovad uusi töökohti ja viivad Eesti majanduse pikaajalisele kasvule. Vastutava ministri suhtlus ettevõtjatega ning erialaliitudega on tänaseks aga nii halb, et peale ministriga kohtumist on tema väljaütlemiste viisi peetud arrogantseks ning sisu arusaamatuks ja sobimatuks.