Priit Koit rohepöörde deklaratsioonist: rohepööre tagab Eesti majanduse konkurentsivõime

Täna avaldatud pöördumisele alla kirjutanud Eesti ettevõtjatest on paljudel plaanid oma tegevuse süsinikujalajälje vähendamiseks tehtud. See tähendab, et ettevõttes on tegevusega kaasnev süsinikuemissioon välja selgitatud, seejärel on seatud mõõdikud ning koostatud investeerimisplaanid. Põhjuseks ei ole ainult maailma päästmine, vaid sageli pragmaatiline arusaam sellest, millest sõltub edaspidi ettevõtte konkurentsivõime.