SÕJARAPORT | Teet Kalmus: lääs arvestab Venemaa kaotusega. Isegi Henry Kissinger räägib Ukraina NATO liikmesusest

Moskvale hakkab vaikselt kohale jõudma, et lääne toetus Ukrainale ainult suureneb. Olulised on nii Iraani riigiametniku kui ka Serbia presidendi avaldused, milles nad ütlesid, et Krimm ja Donbass on Ukraina osad. Tegemist on väheste riikidega, kellega Venemaa on arvestanud kui liitlastega.