INTERVJUU | EL-i kliimapoliitik: oleks rohepööret alustatud 10–20 aastat tagasi, jäänuks Putinil saamata sadu miljardeid eurosid

Küsiks, et kas nad mõistavad, kui palju miljardeid eurosid oleme me Euroopas aastast aastasse Venemaale saatnud. See on olnud tohutu majanduslik kulu. Nüüd oleme ka näinud, et see ei maksnud meile ainult rahaliselt, vaid hind on olnud geostrateegiline. Olla energiasõltuv on äärmiselt kulukas. Ja siin ei mõtle ma ainult sõltuvust Venemaast, aga ka Liibüast, Katarist, Saudi Araabiast.

Kas poleks väga hea mõte just praegusel ajahetkel, kui on konflikt Venemaaga, et me toetuksime omaenda energiaallikatele, et oleksime energiatõhusamad? Kas see poleks hea geostrateegilises, poliitilises ja majanduslikus mõttes? Sõja kontekstis peaksid inimesed nägema, et energiat oleks juba varem pidanud rohkem säästma, paremaid hooneid ja energiatõhusamaid tehaseid ehitama. Mõelge, kui oleksime seda teinud 10, 15, 20 aastat tagasi. Me ei oleks saatnud sadu miljardeid eurosid Putinile, et tal oleks raha sõtta minna. Minu arvates on siin selgelt ühendatud stateegiline, majanduslik ja kliimaargument, mis toetavad rohepööret.