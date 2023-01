Aga majandusohud pole veel seljataga. Kodumajapidamised ja ettevõtted on hädas rekordiliselt kõrgete elektrihindadega, mis on põhjustanud kiire inflatsiooni ja kõrgemad intressimäärad. Ukraina sõda käib edasi ja Venemaa gaasitarned aeglustuvad, mistõttu Euroopa energiajulgeolek on ettearvamatutest globaalsetest sündmustest mõjutatavam kui kunagi varem.