Eesti 200 poliitik Sulev Alajõe ja EKRE poliitik Jaak Madison debateerisid Pärnu Postimehes energeetikateemadel. Alajõe kirjutas 21. detsembril avaldatud artiklis: „CO₂-kaubandus /…/ toimib: võrreldes 1990. aastaga on Eesti kasvuhoonegaaside koguheide kahanenud 71% võrra.“

Kontrollime, kas Alajõel on CO₂-kaubanduse efektiivsuse osas õigus.

KONTROLL

Sulev Alajõe väidab oma viimases artiklis, et kaubeldav CO₂ kvoot teenib oma eesmärki, pärssides kasvuhoonegaaside heidet. Ta toob näite Eestist, kus olevat kasvuhoonegaaside koguheide 1990. aastaga võrreldes kahanenud 71% võrra.

Keskkonnaministeeriumi veebilehel toodud graafikult saab tõepoolest lugeda, et kasvuhoonegaaside koguheide on vähenenud 71% aastatel 1990–2020. Ka OECD statistika andmetest saab arvutada sama muutuse protsendi. Kui vaadata pandeemiaeelseid andmeid, on muutus 1990. aasta seisuga võrreldes samuti märkimisväärne: 2019. aasta seisuga oli kasvuhoonegaaside koguheide vähenenud 63,6%.

Küll aga on oluline märkida, et enim vähenes Eesti kasvuhoonegaaside koguheide oli 1990-ndate alguses. 1990. aastal oli Eesti koguheide ligi 40 miljonit tonni CO₂ ekvivalenti, ent juba 1993. aastaks oli see vähenenud ligi 22 miljoni tonnini. Eesti koguheide püsis 20 miljoni tonni ringis 2018. aastani ning alles 2019. aastal langes koguheide alla 15 miljoni tonni ning edasi veel 2020. aastal ehk koroonapandeemia ajal. Seega suurim vähenemine toimus enne 2000. aastat.

Alates 1990. aastast on Euroopa Liidu riikides kokku vähendatud kasvuhoonegaaside heidet 32% võrra ja 2030. aastaks on seatud ühine eesmärk vähendada kasvuhoonegaaside emissiooni 55% võrra võrreldes 1990. aasta omaga. Euroopa keskkonnaameti andmed hõlmavad EL-i kõigi praeguse 27 liikme emissioonitrende alates 1990. aastast.