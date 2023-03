Anna Volkova, Siim Umbleja: olge valmis! Renoveerimislaine harjal tuleb kaugkütte kõrvale ka kaugjahutus

On märksa tõhusamaid lahendusi

Samas on selge, et liidus olevate hoonete energiaklass peab kiiresti ja oluliselt tõusma. Kõik selleks, et väheneks sõltuvus välismaistest importkütustest, õhk oleks puhtam, kodanike elutingimused paraneksid ning kulud oleksid väiksemad. Kõik head ja vajalikud asjad.