MIS ON PILDIL VALESTI? | Lagle Suurorg ja Talis Tobreluts: ligi 100 000 lapse halva tervise eest vastutavad vanemad. Anname neile appi tehisaru

Paraku on peaaegu 60% täiskasvanutest mitteaktiivsed, seega on mitteaktiivsed tõenäoliselt ka nende lapsed. See aga põhjustab enamasti üleliigse keharasva kuhjumise. Aga kui laps on nelja-aastaselt ülekaaluline, siis on ta seda tõenäoliselt ka 14-aastaselt ja samuti 40-aastaselt. Seega pärandatakse kehva elustiili ja sellega kaasnevaid haigusi põlvest põlve.