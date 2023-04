PÄEVA TEEMA | Oudekki Loone: kui tahad USA eest midagi varjus hoida, aja juttu tänaval kõndides. Ja telefon jäta koju

Lõuna-Korea on oma pahameelt juba avaldanud, kindlasti teevad seda ühel või teisel moel ka teised antud lekkega seotud riigid – kuid praktilises poliitikas minnakse tõenäoliselt rahulikult edasi sellesama teadmisega, et kuna USA on võimeline liitlaste järgi luurama, siis teeb ta seda ka edaspidi.