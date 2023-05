SÕJARAPORT | Teet Kalmus: Venemaa evakueerib lõunarindelt inimesi, võttes kõik, mis võtta annab

Tanklatest on bensiin otsas, rahaautomaadid on tühjad. Energodarist tulnud info kohaselt (seal on suur tuumaelektrijaam) on Venemaa sõjaväelased hakanud marodööritsema ning nad on asunud revideerima kauplusi, viies sealt ära vähegi väärtuslikuma kauba, mille äravedamiseks võtavad jõuga autod ära eraisikutelt. Eraisikutest põgenejate seas on eeskätt kollaborandid ja need, kes on võtnud Venemaa kodakondsuse. Roman Svitani sõnul on kogu selle protsessi juures huvitav veel see, et valdavalt viiakse eraisikud mitte Krimmi, vaid hoopis