Tema sõnul on see väga hea areng, sest kui Ukraina saab need reservid ära siduda endale sobivatel tingimustel (Ukraina käes on enamik Bahmutist lääne pool olevaid kõrgustikke), siis võitlus Bahmuti pärast oma eesmärgi täitnud, sest lahingukogemustega reservüksusi jääb Venemaal järjest vähem alles.