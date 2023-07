Soojal suvepäeval on ühe tagasihoidliku koduhoovi piknikulauale laotatud telkmantel ning sellele asetatud huvipakkuvad esemed: konservid, vihmakeep, priimus, patareid, pussnuga, prügikotid ja palju muudki. Esmapilgul võib pähe torgata mõte, et tegu on mõne kaitseväelase või -liitlase varustusega. Mõte on õige, kuid siiski eksitav – kõik need asjad peaksid olema varutud igasse majapidamisse.