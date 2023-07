Kalev Stoicescu: Venemaa on lootusetult haige ja loodab imele

Veelgi olulisem on Venemaa poliitiline ja moraalne nõrgestamine. Venemaa on rajanud Tauria ja Donbassi rinnetel kohati 3 või 4 kaitseliini, lisaks tohututele miiniväljadele. Need on okupantide esimesed kaitseliinid, mida nad püüavad kõigest väest hoida ja lappida, kuid Putini sild on nende viimane kaitseliin, mida – nagu näha- nad ei suuda isegi sõjadelfiinidega kaitsta. Lisaks, ukrainlaste pealveedroonid olid praktiliselt kukesammu kaugusel (sadakond meetrit) Sevastopoli sõjasadamas seisvatest sõjalaevadest enne, kui okupantidel õnnestus neid hävitada. Selleks korraks.