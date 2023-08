ARVUSTUS | Armastus ja surm. Abieluväline armuseiklus viis jõhkra tapmise ja õigeksmõistmiseni

1980. aasta 13. juunil, reedesel päeval läheb Texase osariigis asuva Wylie linna koduperenaine Candy Montgomery linna peale „asju ajama“. Montgomerydel viibib parasjagu külas naabruskonnas elavate Gore’ide tütar. Gore’id ja Montgomeryd käivad tihedasti läbi – nad laulavad kirikukooris, käivad üksteisel külas ja nende lapsed on sõbrad. Sel päeval on Candy tegevuste seas käia Gore’ide tütre ujumisriietel järel, et lapsed saaks hiljem suplema viia. Gore’ide kodus on üksnes pereema Betty ja tema mõnekuune beebi. Pereisa Allan viibib linnast ära tööreisil. Candy võtab Gore’ide juurest trikoo ja jätkab linna peal oma „asjaajamistega“.