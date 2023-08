JUHTKIRI | Eksinud saagu karistada, aga ärme viskame last pesuveega välja

See osa skandaalis ei tohiks lõppeda kõigest tõdemisega, et Eamets on valesti käitunud, vaid tuleb täpselt selgeks teha, milles eksis Eamets ja milles Pere Sihtkapital. Et taastada inimeste usaldus säärastes uuringutes osalemise vastu, vajavad süüdlased rangemat karistust kui mõni noomiv sõna ülikooli rektorilt, nagu on praegune seis.