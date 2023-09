„Arvasin, et mind pole poolikuna enam kellelegi vaja...“ Raskelt vigastatud Ukraina sõdur leidis oma elu armastuse

Video, milles Lutski linnast pärit Ukraina sõdur Serhi Kopõštšõk teeb abieluettepaneku oma armastatule, sai sotsiaalmeedias tõeliseks hitiks ja seda vaatas miljoneid inimesi. Oma tulevase abikaasa ja lapse ema Svitlanaga kohtus 24-aastane Serhi siis, kui võeti vastu uut, 2022. aastat. „Kohtusime restoranis uusaastapeol, me mõlemad sattusime sinna erineva seltskonnaga. Igaüks tuli oma sõpradega. Svitlana meeldis mulle väga, aga sel hetkel ma veel ei teadnud, et tahan temaga oma elu siduda. See teadmine jõudis minuni aja jooksul. Siis ei teadnud keegi, et sõjani on jäänud alla kahe kuu,“ räägib Serhi LP-le.