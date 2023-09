Yana Toom: Kaja Kallas puges kriitiku trahvimisel mehe selja taha

Kas teile ei tundu, et vaidlusalune lause pidanuks tekitama neid samu üleelamisi hoopiski peaministrile, mitte tema abikaasale? Sest väide oli, et just peaminister on selles äris tegelik ninamees (ninanaine?). Millega Kaja Kallas kindlasti ei ole nõus, sest tema ju ei teadnud, mis äri nad seal Venemaal ajavad. Ja ainus üleelamine, mida siin Arvo Halliku puhul saab ette kujutada, on see, et ta on kuidagi naise varjus, tahaks nagu päevavalgele tulla. Ei tundu, vabandust, “eluliselt usutav“.