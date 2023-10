Urmas Paet: Venemaa testib lääneriikide valmisolekut provokatsioonidele reageerida

Eesti ja Soome vahelise gaasitoru ja sidekaabli lõhkumine on järjekordne tunnistus, et Euroopa julgeolek on löögi all ning varasemad arusaamad ei kehti. Kahe merepõhjas asuva ühendustrassi samaaegne purunemine polnud juhus. Vene päritolu laevade liikumise tuvastamine gaasitoru purustamise piirkonnas ja NATO ning Euroopa Liidu juhtide telefonikõned Soome ja Eesti valitsusjuhtidele kinnitavad, et tegemist on väga tõsise aktsiooniga.