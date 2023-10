Karmen Joller: millest on meil läbi rääkida opositsiooniga, kes demokraatia ründamise nimel isegi enda maailmavaadet ei kaitse?

Probleem on aga veelgi sügavam: me ei saa praegust olukorda enam nimetada obstruktsiooniks, sest tegemist on sõna otseses mõttes riigi ühe olulisima institutsiooni blokaadiga. EKRE võitleb demokraatlike valimiste , demokraatliku riigi vastu.

Kui blokeeritaks ühte-kahte eelnõud, mis on absoluutses vastuolus opositsiooni maailmavaatega või takistaks opositsiooni hinnangul Eesti elu oluliselt, oleks tõesti tegemist obstruktsiooniga ja see on seaduslik tööriist, mida opositsioonil on võimalik kasutada. Praegu on aga valimatult blokeeritud kogu riigikogu töö sadade, ehk isegi tuhandete, tühjade eelnõude ja muudatusettepanekutega, mille üle pole isegi võimalik arutelu pidada. Sealjuures on EKRE takistanud ka iseenda esitatud eelnõude menetlust, esitades neile sadu „muudatusettepanekuid“!