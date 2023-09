Andrus Tuisk: varakristlastest märtreid sõid lõvid lõunaks. Aga millega riskivad praegused poliitilised gladiaatorid?

No kallis Margus, akna taga ei ole enam 2008. aasta. Nii nagu praeguseks hetkeks on vastu võetud kooseluseadus ja varsti vihakõneseadus, nii on ka inimesed loobunud õhtuti AK taga istumisest rõõmsate nägudega, kui nad seda üldse enam vaatavad, ja ootamast mingeid uudiseid valitsuselt (maksutõusu kohta). Ajad on muutunud, ühiskond on lõhenenud, märka seda.