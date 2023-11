Kaido Kallikorm: ametnikud tõrjuvad eakad riigiga suhtlemisest kõrvale

Tänases reaalsuses on riik paraku vaikselt ja vargsi lahti ühendanud suurusjärgus 300 000 inimest ega oma enam mingit tahet olla inimeste, s.t kodanike jaoks olemas. Seda on ligemale kolm korda rohkem kui automaksustavaid fantoome. Kahetsusväärselt näikse minnalaskmise muster aina jätkuvat.

Eestis elab hinnanguliselt umbkaudu 300 000 vanemaealist või pensionäri. Olen ise aastakümneid nii riigi kui erasektoris IT arendustega tegelenud. Seepärast tean, et enamik pensioniealisi kasutab n-ö teise ja kolmanda ringi arvuteid, väga sageli selliseid, mis on laste ja lastelaste käest või sotsiaalabina saadud. Arvutite kasutus on eakate puhul pigem tagasihoidlik – päevalehed, meilindus, pildialbumid ja kuni viimase ajani ka suhtlus riigiga, s.t erinevate ametitega – avaldused, teavitused, pöördumised, tervis jms. Seda viimast, suhtlust riigiga, kahjuks enam reaalsuses eriti ei kohta, sest digiallkirjade andmine vanemate arvutite omanike jaoks on muudetud võimatuks.