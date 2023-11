Sõjaajaloolane: Ukraina õpib Vene kindrali raamatust, kuidas Venemaad võita

Praeguseks on saanud selgeks, et kaua ettevalmistatud ja mitmeid kuid kestnud Ukraina pealetung Zaporižžjas ei toonud oodatud tulemust – ukrainlased ei suutnud läbi murda venelaste kaitsepositsioonidest kogu kaitse sügavuses ega saavutada otsustavat edu, mis viiks neid lähemale sõjavõidule. Samamoodi jäi tulemusteta venelaste pealetung Bahmuti all mõned kuud tagasi.