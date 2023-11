Pealinna õpetajate saatus: pank ei võta nii niru palgaga jutulegi

Äsja valminud arenguseire keskuse raport näitab aga, et õpilaste paljusus ja õpetajate nappus on eelkõige Tallinna ja Tartu mure. Maakoolid on viimase 20 aasta jooksul lastest hoopis tühjaks jooksnud. Paljudes maakondades on õpilaste arv kahanenud 1990-ndatest 40–50%.

Arvestades, et iive on endiselt langustrendis, näitab lihtsakoeline arvutus justkui, et õpetajate nappus laheneb 2035. aastaks – selleks ajaks on lapsi lihtsalt nii vähe, et neid väheseid õpetajaid, kes turul on, jagub kõikidele õpilastele piisavalt.

Päriselus selline ennustus aga paika ei pea – see kehtiks üksnes eeldusel, et üle Eesti väheneb õpilaskond ühtlaselt, sõnas arenguseire keskuse juhataja Tea Danilov. „Tartu, Tallinn ja Harjumaa on kasvavad piirkonnad. See tähendab, et ülejäänud piirkonnad tühjenevad veel kiiremini.“

Ameerika Ühendriikides tehtud uuringule tuginedes märkis uuringu juht Eneli Kindsiko, et klassi soovituslik õpilaste arv on 18. Tallinnas ja Tartus on aga koole, kus ühes klassis õpib korraga suisa 40 õpilast.

„Õpetajad põlevad Tallinnas läbi,“ nentis Kindsiko.

Olles rääkinud ka maakoolide õpetajatega, teadis ta öelda, et maapiirkondades, kus on väiksemad klassid, ei põle õpetajad nii kergelt läbi, isegi kui neil on klassis hariduslike erivajadustega (HEV) õpilased. Maakoolide õpetajatel olla isegi kahju oma Tallinna kolleegidest, kel on 30-pealine klass, kus suur osa õpilasi on veel ka hariduslike erivajadustega.

Raportist selgub, et HEV-õpilaste osakaal aina kasvab: juba iga viies õpilane on haridusliku erivajadusega.

Tasakaalust väljas klassid

„Kui tahame, et õpetajate ametist lahkumise määr langeks, peab klassi suurus nii Tallinnas kui ka Tartus alla minema,“ rõhutas Kindsiko.