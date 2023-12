Süvenev suundumus. Iga viies laps on hariduslike erivajadustega, kuid neile ei jagu õpetajaid ega ruume

Esimese tõsisema vihje, et Kristjan on teistest lastest erinev, said vanemad lasteaia viimases rühmas. Õpetajad ütlesid arenguvestlusel, et Kristjan on väga intelligentne, kuid ta teeb asju kaasa ainult siis, kui tema ümber on vähe lapsi või kui ta on õpetajaga kahekesi. Lasteaiaõpetajad ütlesid, et tõenäoliselt võib poisil koolis suures klassis raskeks minna ning soovitasid väikeklassi peale mõelda.