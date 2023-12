Sigrid Kuusk näeb, et ehete kandmises on naised palju julgemaks muutunud. „Mul on tunne, et vormikasutus ja ehtekasutusviis muutuvad aja jooksul ainult vabamaks ja mängulisemaks. Ehe ei käi enam ainult kõrvas ja ümber kaela, sellega mängitakse. Samuti on kandjas julgust miksida omavahel kulda ja hõbedat. Kaelakee ei pea olema ainult kaelas, see võib olla ka käevõru. Ehted on selleks, et enese väljendusrikkust avaldada.“