EPL KURDISTANIS | Estcoy-19 ülem: Islamiriik on peaaegu elimineeritud, aga kõrvalt tulevad juba järgmised rühmitused

Kurdistanis teeniva Eesti jalaväekompanii Estcoy-19 ülema major Priit Lillemetsa sõnul oli tegelikult hea, et julgeolekuolukord muutus kohe, kui järjekordsed Eesti kaitseväelased piirkonda jõudsid. See tähendas, et sai kohe kehtestada uue drilli ega olnud vaja poole pealt midagi muuta.