Matthew Crandall Iowa eelvalimiste eel: Trump on iseenda suurim oht

Samal ajal kui maailm on konfliktidesse kistud, on paljud keskendunud USA-le, kuna 5. novembril 2024 toimuvad kibedad ja vaidlusi tekitavad valimised. Küllap on tähenduslik, et esimese eelhääletuse päeva mõjutavad eluohtlikud lumetormid. Kuigi Iowas on ainult külm temperatuur ja lumi, on see poliitilise tormi algus, mis võib olla täpselt sama ähvardav USA-le ja teistele USA-st sõltuvatele riikidele.