JUHTKIRI | Sõja eest hoiatajad tunnetagu vastutust

Ainult kolm aastat rünnakuni? Õhk on hoiatustest paks. Üha rohkem vaatab meediast vastu sõnumeid, et läheb vaid mõni aasta ja Ukraina asemel võime Venemaaga sõjaliselt rinda pista juba meie – eri variatsioonides siis Eesti, Läti või Leedu. Mis sest, et oleme NATO liikmed.