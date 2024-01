Liisa Pakosta: Isamaa üleskutse haridusministrile koos õpetajatega streikida on õpetajatele kahjulik

Isamaa ettepanek, et haridus- ja teadusminister peaks lahenduste otsimise asemel hoopis ise ka streikima ja oma töö unarusse jätma, pole kas aus või on kurvastamapanevalt asjatundmatu. Nimelt ei aitaks see ettepanek õpetajaid ka karvavõrdki. Poliitiku töö pole käed rüpes parastada, vaid kuulata inimesi ja teha vajalikke otsuseid. Otsused ei tule erakonna rahastajalt ega lange taevast alla, vaid nende nimel tuleb teha iga päev tööd. Õpetaja palk riigi tegevusetusest ei tõuse mitte üks sent. Kas tõesti on igapäevase töö tegemise vajalikkus ja väärtus valimatult riigikogu tööd takistades Isamaal suisa meelest läinud?