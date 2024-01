Soome rahvusringhäälingu Yle värskete küsitlustulemuste järgi on presidendivalimiste favoriit endiselt Koonderakonna kandidaat, endine peaminister Alexander Stubb, kuid detsembriga võrreldes on tema toetus kahanenud. Kui detsembris oli tema toetus 31%, siis jaanuaris on see kahanenud 27%-le.