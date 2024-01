Harri Tiido: „tuhande russofoobi maa“. Soome presidendivalimised said Venemaal hävitava kriitika osaliseks

Soomlaste seekordsete presidendivalimiste esimene raund on läbi ja kaks parimat saanud koha teises raundis. Põhjanaabrite juures on riigipea valimised huvitavamad kui Eestis. Esiteks on tegemist otseste isikuvalimistega. Ja teiseks, presidendi ametikoht on sisukam kui meil. President on põhiseaduse kohaselt riigi välis- ja julgeolekupoliitika juht ning lisaks ka riigikaitse kõrgem juht.