SÕJARAPORT | Rainer Saks: Ukraina armeel on arvuline ülekaal, aga ikka üritab Venemaa end vastupidises veenda

Aga infosõja ilminguteks võib pidada ka lühiajalisi aktsioone, mille eesmärk on peamiselt tekitada umbusaldust Ukraina poliitilise protsessi suhtes. Mõned päevad tagasi ilmusid sotsiaalmeedia vahendusel esimesed infobitid, et Ukraina president on vallandamas kaitseväe juhatajat kindral Zalužnõid. Tänasest teatasid kuulujutud, et otsus on tehtud. Päeva jooksul teatasid kõik Ukraina relevantsed ametlikud allikad, kaasa arvatud Ukraina presidendi administratsioon, et sellist otsust langetatud ei ole. Et ärevust veelgi suurendada, ilmus sotsiaalmeediasse ka versioon, et välja vahetatakse nii kaitseväe juhataja kui ka kaitseminister. Nagu sellistel puhkudel sageli, siis mingi kahtlus jäetaks meedias ikkagi alles ning tekib mulje poliitilise protsessi ebakindlusest.