FAKTIKONTROLL | Donald Trump ei öelnud, et 9/11 terrorirünnak oli „USA sisetöö“

Faktid

Selles kõneb mainib Trump muuhulgas terrorirünnakuid öeldes, et tema „ametiajal ei olnud terrorirünnakuid“. Ka see ei vasta tõele.

Trump ei öelnud, et 9/11 terrorirünnakut ei toimunud. Valeväide pärineb sotsiaalmeedias levinud inglisekeelsetest postitustest , mis varem levisid ja, mis on sõna-sõnalt eesti keelde ümber tõlgitud.

„Tahtsime takistada terrori jõudmist meie riiki, kuid ma ei saanud sellest rääkida, ma ei tahtnud nii, et räägin ja siis järgmisel päeval äkki juhtubki midagi. Niisiis, ma hoidsin neli aastat sel teemal suu kinni, kuid nüüd räägin sellest kogu aeg. Meil polnud rünnakuid. Meil ei olnud Maailma Kaubanduskeskust. Meil ei olnud selliseid rünnakuid, nagu olete näinud, ja kindlasti, mida näete teistes riikides,“ jätkas ta. Ta ei maininud kordagi 2001. aastal juhtunud terrorirünnaku küsitavust vaid keskendus enda ametiajal toimunule, väites, et siis ei juhtunud ühtegi terrorirünnakut. Kuid ka see väide tema kõnes on vale.