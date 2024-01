Ukraina president allkirjastas väidetavalt ukaasi, millega kuulutatakse Venemaa alad Ukraina omadeks. Tegelikult teatas Zelenskõi, et teeb ülemraadale ettepaneku muuta põhiseadust topeltkodakondsuse võimaldamiseks.

„Ukraina president Volodõmõr Zelenski kirjutas alla ukaasile, millega kuulutatakse Vene alad Ukraina omadeks. Need on Belgorodi, Kurski, Rostovi ja Voroneži oblastid, samuti Krasnodari krai. See võimaldab nende piirkondade elanikel Ukrainaga ühinemise,“ kirjutas portaal Eestinen 22. jaanuaril.