Joakim Helenius: IT ja tehisintellekti kasutamine annab võimaluse eelarveprobleemid lahendada ja tulevikus makse vähendada

Riigiaparaadi töötajate arv on viimastel aastatel tõusnud väga kiiresti samal ajal, kui meie majanduse kõige tähtsama osa, eksportijate, töötajate arv on langenud. Pole vaja olla geenius saamaks aru, et kui meie riigiaparaadi kulud tõusevad samal ajal, kui riigi maksumaksjatel on raskusi, siis pikas plaanis ei too see kaasa midagi head.