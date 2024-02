Tegeleme mitmetel põhjustel täna akuutsete muredega – kiire hinnatõus, sõda, toimetulek. Aga me ei tohi unustada, et samal ajal kasvab ja kosub kliimaprobleem, mis saab homme meie peamiseks kriisiks.

Tegelikult nägime juba möödunud aastal väga selgelt, et kliimamuutused on kohal ka Eestis. Pikk varasuvine põuaperiood pani tugeva hoobi meie põllumajandusele. Südasuvel nägime intensiivseid vihmavalanguid ja torme, mis ujutasid linnad üle. Talv on pakkunud aga eriti pikka krõbedat külmaperioodi ja lõppematuid lumetuiske. Selliseid äärmusi näeme üha enam. Seega ei ole see kellegi teise probleem kusagil mujal maailmas. Kliimamuutused on meil siin Eestis iga aastaga aina enam tuntavad.