Hanah Lahe: soovitan Juhan Partsil ja teistel kliimakriisi alahindajatel lõpetada ükskõiksuse narratiivi pedaalimine

Kes ei soovi eitada kliimaprobleemi, ent ütleb samas, et jätkusuutliku lahenduse leidmiseks peaksime veidi ootama, on oma mõtetega konfliktis. Päriselt kliimakriisi tõsidusele mõeldes saab igaüks aru, et 1) meil on lahendused ammu olemas ja 2) meil ei ole aega oodata.