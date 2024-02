Kaido Saarniit linnavõimu kriitikutele: tõenäolisem on, et võimupööre tuleb riigis, mitte Tallinna linnas

Madalseisus Reformierakond on siiani välistanud igasuguse koostöö EKREga, kuid nüüd loodab just EKRE abile, sest eesmärk pole enam erakonna senised lubadused valijatele, vaid võim. Viimasel ajal on kõlanud Reformierakonna hüüdlaused, et nüüd on käes aeg, kus saame vahetada välja Tallinna linnavõimu, ühesõnaga soov jätta linna juhtimisest kõrvale Eesti Keskerakond. Täna aga tundub, et enne vahetub võim riigis kui Tallinna linnas. Tänane Tallinna koalitsiooni tervis on suurepärases korras vastupidiselt riigi tasandil oleva koalitsiooniga.