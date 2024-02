ARVUSTUS | Kassikäpaline aastapäevakontsert

Pärast hümni ja presidendi kõnet algas kontsert Elyca Edovaldi köielkõnniga. Tänapäeva Eesti ei ole õnneks riik, kus valitseks ainult üks õige rahvus ja üks õige arvamus (see valitseja oma). Nii nagu kodus pere keskel tuleb alatasa arvestada teiste arvamuste, soovide ja liikumistega, toimib samamoodi tasakaalu hoides terve ja terviklik ühiskond. Ise seda ehk ei märkagi, aga viisakas olles, teretades ja head teed soovides juba parandadki enda ja teise tasakaalu. Ilus vaikuses pinev stseen. Nagu ütles kontserdi kohta kunstiline juht Jaan Eik-Tulve: „Kogu loodu on tervik ja meil ei ole ka siin väikesel maal võimalik millegi eest peitu pugeda. Nii elame praegusel ajal üle erinevaid pingeid, milles me ise ehk otseselt süüdi ei ole, kuid mis meid väga tugevalt mõjutavad. Saame vaid loota, et need pinged ajapikku lahenevad ja sellele on meil kõigil oma võimalus kaasa aidata. Eelkõige hoides oma kodu, kus on turvaline ja hea ning kus inimesed armastavad ja hoiavad üksteist.“