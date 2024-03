Vadim Belobrovtsev: kes on järgmine – töötud, puuetega inimesed? Valitsus, käed eemale pensionäridest!

Eesti inimesed ei ole veel jõudnud taastuda käibemaksu määra suurenemisest, mis tõi kaasa prognoositust oluliselt suurema hinnatõusu, ning tõdemusest, et käesolevaks aastaks on kavandatud aktsiisitõus ja tuleval aastal hakkab kehtima jõukaid soosiv tulumaksureform, kui valitsus juba saatis parlamenti automaksu seaduseelnõu. Kuid ka see pole veel kõik. Äsja saime teada, et Reformierakonna, sotsiaaldemokraatide ja Eesti 200 valitsus kavatseb alates 2025. aastast kehtestada veel ühe uue maksu, nn suhkrumaksu, ja samal ajal hakata taas koguma tulumaksu keskmise pensioni pealt.